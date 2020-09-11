Число жертв ДТП под Киевом возросло

По состоянию на 12:00 число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Киевом выросло до 6. В больнице умер еще один человек.

Об этом сообщает пресс-служба бориспольской больницы.

Сначала была информация о 5 погибших. Отметим, что всего в ДТП пострадали 20 человек, 12 из них были госпитализированы.

Все они в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии.

"Один человек скончался", - говорится в сообщении.

Напомним, в полиции рассказали подробности масштабного ДТП под Киевом и открыли дело.

Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ".

Также ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.