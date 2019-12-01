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Кількість жертв ДТП з автобусом в Росії наблизилась до 20

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 12:05
Кількість жертв ДТП з автобусом в Росії наблизилась до 20
Фото: аварія автобусу в РФ (twitter.com)

В російській поліції заявили про 19 загиблих

Кількість жертв аварії автобусу в Забайкальському краї Російської Федерації наблизилася до 20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними джерел в російських правоохоронних органах, в результаті падіння пасажирського автобусу з мосту в річку загинули щонайменше 19 людей. Серед загиблих двоє неповнолітніх.

Також відомо про мінімум 5 постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 1 грудня в російському Забайкальському краї на 60-му кілометрі дороги Могойтуй-Сретенськ пасажирський автобус через лопнуте колесо злетів з мосту та впав у річку. Тоді було відомо, що внаслідок аварії загинули 15 людей та ще 18 постраждали. В автобусі на момент інциденту перебували 44 людини.

Також РБК-Україна писало, що у Домінікані сталася ДТП за участі туристичного автобусу, в якому перебували 60 людей. Туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, в наслідок чого постраждали 35 російських громадян, серед постраждалих є діти.

Крім того, ще одна аварія автобуса сталася в Аргентині 28 листопада. За 160 км від Буенос-Айреса перевернувся шкільний автобус, в якому перебували 43 дитини та 10 дорослих. В результаті інциденту загинули 2 дитини.

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