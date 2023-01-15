Число погибших в Днепре увеличилось до 30, - ОВА

"Буквально 20 минут назад достали из-под завалов тело еще одного человека. Таким образом по состоянию на сейчас эта вражеская атака забрала уже 30 жизней и спасательная операция все еще продолжается", - рассказала Бабченко.

Она отметила, что под завалами могут находиться от 30 до 40 людей. При этом в больницы обратились уже 75 мирных жителей.

Советница главы ОВА рассказала, что в больницу сегодня, 15 января, обратились мужчина и 13-летняя девочка, которые пострадали в результате вчерашнего удара. Сейчас им предоставляют медпомощь.

Также Бабченко добавила, что 13 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них одна девятилетняя девочка - она гуляла возле дома, когда россияне нанесли удар.