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Число погибших в Днепре увеличилось до 30, - ОВА

Иллюстративное фото: число погибших в Днепре увеличилось до 30 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В Днепре из-под завалов дома, по которому вчера ударили россияне, достали тело еще одного мирного жителя. Всего известно о 30 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Днепропетровской ОВА Натальи Бабченко в эфире телемарафона.

"Буквально 20 минут назад достали из-под завалов тело еще одного человека. Таким образом по состоянию на сейчас эта вражеская атака забрала уже 30 жизней и спасательная операция все еще продолжается", - рассказала Бабченко.

Она отметила, что под завалами могут находиться от 30 до 40 людей. При этом в больницы обратились уже 75 мирных жителей.

Советница главы ОВА рассказала, что в больницу сегодня, 15 января, обратились мужчина и 13-летняя девочка, которые пострадали в результате вчерашнего удара. Сейчас им предоставляют медпомощь.

Также Бабченко добавила, что 13 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них одна девятилетняя девочка - она гуляла возле дома, когда россияне нанесли удар.

Напомним, вчера, 14 января, российские оккупанты во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажный дом в Днепре.

Согласно последней информации, было известно о 29 погибших и 73 раненых.

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