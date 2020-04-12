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Число хворих на коронавірус у ЗСУ знову зросло

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 10:33
Число хворих на коронавірус у ЗСУ знову зросло
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrmilitarymedic)

На ранок 12 квітня зафіксовано 18 випадків

Станом на ранок 12 квітня коронавірус виявили у 18 осіб, які служать у Збройних силах України. Про це йдеться в повідомленні командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

Повідомляється, що в армії зареєстровано 18 випадків захворювання на COVID-19, одна людина вже одужав і одна померла.

"На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 180 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з близькими, які не входять до кола осіб, з якими хворі живуть або щодня спілкуються.

Число хворих на коронавірус у ЗСУ знову зросло

Нагадаємо, загальна кількість заражених в Україні вже становить 2 777 осіб. При цьому 89 осіб одужали, 83 пацієнти з коронавірусом померли.

Відзначимо, на тлі коронавірусу в США вперше в історії ввели режим стихійного лиха відразу в 50 штатах. Рішення було прийнято, оскільки в країні кількість заражених перевищила півмільйона, при цьому не менше 20 000 осіб померли, а число загиблих подвоїлося з 10 до 20 тисяч лише за п'ять днів.

Показник одужання від COVID-19 другий день перевищує число померлих, - МОЗ
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