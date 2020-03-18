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Число хворих коронавірусом у світі перевищило 200 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 12:59
Число хворих коронавірусом у світі перевищило 200 тисяч осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Померли від коронавіруса понад 8 тисяч осіб

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить 202 тисячі 241 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Worldometer, що веде статистику захворювань в реальному часі.

Згідно з даними, за межами Китаю, де кількість захворювань становить понад 80 тисяч, в іншому світі зафіксовано близько 180 тисяч випадків COVID-19. При цьому в п'ятірку країн, де виявлено найбільшу кількість захворювань, крім Китаю входять Італія (31,5 тисяч осіб), Іран (16,1 тис.), Іспанія (13,7 тис.) та Німеччина (9,8 тис.). Понад 5 тисяч випадків захворювання зафіксовані в Південній Кореї (8,4 тис.), Франції (7,7 тис.) і США (6,5 тис.).

У загальному COVID-19 виявлений у 167 країнах і територіях.

При цьому загинули від COVID-19 понад 8 тисяч чоловік, більше 82 тисяч вылечелись.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Садовська Аравія скликає країни "Великий двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі. Саміт G20 відбудеться наступного тижня в форматі відеоконференції.

Також повідомлялося, що лідери країн Європейського союзу підтримали рішення Єврокомісії про закриття зовнішніх кордонів блоку через пандемію коронавірусу COVID-19.

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