Число померлих від коронавіруса в Іспанії знижується другий день поспіль

Іспанія випередила Італію за кількістю заражень на дві тисячі осіб. При цьому спочатку епідемії одужали та виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з важкою ситуацією Європейський союз розглядає продовження терміну закриття кордонів. Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори між країнами-учасницями ЄС про те, як діяти після Великодня.

Крім цього, в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення їх повинні помістити на обсервацію.