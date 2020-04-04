Число умерших от коронавируса в Испании падает второй день подряд

Испания обошла Италию по числу заражений на две тысячи человек. При этом сначала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что в связи с тяжелой ситуацией Европейский союз рассматривает продление срока закрытия границ. В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о переговорах между странами-участницами ЕС о том, как действовать после Пасхи.

Кроме этого, в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи поехали в Италию на 14 дней. После возвращения их должны поместить на обсервацию.