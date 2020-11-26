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Число смертей і госпіталізації не зменшується: у Греції продовжили локдаун

Афіни, Четвер 26 листопада 2020 16:17
Число смертей і госпіталізації не зменшується: у Греції продовжили локдаун
Фото: чоловік у масці (flickr.com/dr_john2005)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 грудня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що кількість летальних випадків і госпіталізацій в реанімації в країні залишається незмінно високим після введення загальнонаціонального карантину.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас повідомив, що продовження локдауну необхідно, оскільки навантаження COVID-19 у країні залишається високою.

"Особливо в деяких районах, таких як Салоніки, Серрес, Лариса, Етолоакарнанія, Лесбос і Ахайя, цей тягар є джерелом занепокоєння", - заявив він.

За словами представника грецького уряду, зараз є ознаки того, що число нових випадків зараження почала зменшуватися, і якщо цей тренд продовжиться, то це послабить тиск на систему охорони здоров'я.

"Тільки тоді ми зможемо планувати поступове повернення до нормального стану", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку листопада уряд Греції оголосив про введення локдауну в країні. Він повинен був діяти з 7 по 30 листопада.

Крім того, в кінці жовтня у Греції прийняли рішення про закриття ресторанів, барів, музеїв і театрів жовтня. У країні також розширили комендантську годину.

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