Число смертей и госпитализации не уменьшается: в Греции продлили локдаун

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Правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 декабря. Такое решение было принято в связи с тем, что число летальных случаев и госпитализаций в реанимации в стране остается неизменно высоким после введения общенационального карантина.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что продолжение локдауна необходимо, поскольку нагрузка COVID-19 в стране остается высокой.

"Особенно в некоторых районах, таких как Салоники, Серрес, Лариса, Этолоакарнания, Лесбос и Ахайя, это бремя является источником беспокойства", - заявил он.

По словам представителя греческого правительства, сейчас есть признаки того, что число новых случаев заражения начало уменьшаться, и если этот тренд продолжится, то это ослабит давление на систему здравоохранения.

"Только тогда мы сможем планировать постепенное возвращение к нормальному состоянию", - отметил он.

Напомним, в начале ноября правительство Греции объявило о введении локдауна в стране. Он должен был действовать с 7 по 30 ноября.

Кроме того, в конце октября в Греции приняли решение о закрытии ресторанов, баров, музеев и театров октября. В стране также расширили комендантский час.