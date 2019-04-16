Число випадків зараження кором у світі потроїлось

Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросло втричі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє ВВС.

ВООЗ зазначає, що попередні дані вказують, що у всіх регіонах світу спостерігаються спалахи захворюваності.

"Кількість випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, збільшилася втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - зазначили в організації.

Зокрема, в Африці спостерігається найбільше зростання - на 700%.

При цьому у ВООЗ заявили, що реальні цифри можуть бути набагато більшими, оскільки тільки 1 з 10 випадків у світі фіксується статистикою.

Підкреслюється, що Україна, Мадагаскар та Індія найбільше постраждали від цієї хвороби, з десятками тисяч зареєстрованих випадків на мільйон людей. Спалахи кору також зафіксовані у Бразилії, Пакистані та Ємені, де сталося багато смертей - в основному серед маленьких дітей.

Але при цьому збільшення кількості випадків спостерігається і в країнах з високим рівнем охоплення вакцинацією - у США та Таїланді.

ООН стверджує, що кір можливо заздалегіть попередити правильними вакцинами, але глобальний рівень першої стадії імунізації "зупинився" на рівні 85% з 95%, необхідних для уникнення спалахів хвороби.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України констатують, що рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Зокрема, з 5 по 11 квітня було зареєстровано 2279 випадків захворюваності на кір.

Як писало РБК-Україна раніше, з початку року на кір в Україні захворіло 35 тис. людей.

Так, у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через спалах кору. Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня.