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У Нью-Йорку оголосили ПП через спалах кору

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 20:18
У Нью-Йорку оголосили ПП через спалах кору
Фото: швидка допомога США (wikimedia.org)

Міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих осіб вакцинуватися від кору

У вівторок рада міста Нью-Йорка (США) оголосила надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих осіб, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, вакцинуватися від кору.

Крім того, де Блазіо додав, що порушників цього розпорядження чекають штрафи. Більшість випадків захворювання на кір сконцентрована в ультраортодоксальних хасидських районах міста - Вільямсбурзі і Боро-парку.

Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання.

Зазначимо, епідемія кору в Нью-Йорку почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання. 21 хворого були госпіталізовані, п'ятеро з яких - в інтенсивній терапії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні зростає захворюваність на кір. На минулому тижні на кір захворіли 2 250 українців, а з початку року - вже 37 328 людини. За цей час від ускладнень кору померло 14 осіб.

Крім того, з початку року кір в Україні захворіли 35 тис. людей. Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

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