Число случаев заражения корью в мире утроилось

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает ВВС.

ВОЗ отмечает, что предварительные данные указывают, что во всех регионах мира наблюдаются вспышки заболеваемости.

"Количество случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, увеличилась втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в организации.

В частности, в Африке наблюдается наибольший рост - на 700%.

При этом в ВОЗ заявили, что реальные цифры могут быть намного больше, поскольку только 1 из 10 случаев в мире фиксируется статистикой.

Подчеркивается, что Украина, Мадагаскар и Индия больше всего пострадали от этой болезни, с десятками тысяч зарегистрированных случаев на миллион человек. Вспышки кори также зафиксированы в Бразилии, Пакистане и Йемене, где произошло много смертей - в основном среди маленьких детей.

Но при этом увеличение количества случаев наблюдается и в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией - в США и Таиланде.

ООН утверждает, что корь можно заранее предупредить правильными вакцинами, но глобальный уровень первой стадии иммунизации "остановился" на уровне 85% из 95%, необходимых для предотвращения вспышек болезни.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины констатируют, что уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. В частности, с 5 по 11 апреля было зарегистрировано 2279 случаев заболеваемости корью.

Как писало РБК-Украина ранее, с начала года корью в Украине заболело 35 тысяч человек.

Так, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки кори. Чрезвычайное положение продлится как минимум до 17 апреля.