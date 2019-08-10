ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість постраждалих під час вибухів на військовому складі в РФ продовжує зростати

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 10:54
Кількість постраждалих під час вибухів на військовому складі в РФ продовжує зростати
Фото: вибухи в Ачинську (з відкритих джерел)

Вибухи відбулися на військовому складі під Ачинському

В результаті серії вибухів, що сталися на військовому складі під Ачинськом (Російська Федерація) 9 серпня, постраждали 12 осіб. Про це заявили в прес-службі уряду Красноярського краю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначимо, раніше повідомлялося про десять постраждалих під час вибухів на складах під Ачинськом.

"За даними крайового МОЗ на 12:00 (08:00 мск) 10 серпня, за медичною допомогою звернулися 12 осіб з села Кам'янка, всі дорослі. Четверо госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості", - сказали в прес-службі. Ще вісім постраждалих були оглянуті, проконсультовані лікарями і відпущені на амбулаторне лікування.

Як повідомляється, адміністрація Ачинська через вибухи заборонила прогулянки в лісах, які потрапили в зону дії НС - в районі сіл Кам'янка, Малий Улуй, селищ Ключі, Гірський, Мазульский, села Заворки. На даний момент територію обстежують сапери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на військовому складі під Ачинському через попадання блискавки сталися вибухи. Раніше вибухи в Ачинську також були зафіксовані 5 серпня.

Вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою, - Reuters У Запоріжжі стався вибух на АЗС, є постраждалий
Новини України Російська ФедераціяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся