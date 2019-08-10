Кількість постраждалих під час вибухів на військовому складі в РФ продовжує зростати

Фото: вибухи в Ачинську (з відкритих джерел)

Вибухи відбулися на військовому складі під Ачинському

В результаті серії вибухів, що сталися на військовому складі під Ачинськом (Російська Федерація) 9 серпня, постраждали 12 осіб. Про це заявили в прес-службі уряду Красноярського краю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначимо, раніше повідомлялося про десять постраждалих під час вибухів на складах під Ачинськом.

"За даними крайового МОЗ на 12:00 (08:00 мск) 10 серпня, за медичною допомогою звернулися 12 осіб з села Кам'янка, всі дорослі. Четверо госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості", - сказали в прес-службі. Ще вісім постраждалих були оглянуті, проконсультовані лікарями і відпущені на амбулаторне лікування.

Як повідомляється, адміністрація Ачинська через вибухи заборонила прогулянки в лісах, які потрапили в зону дії НС - в районі сіл Кам'янка, Малий Улуй, селищ Ключі, Гірський, Мазульский, села Заворки. На даний момент територію обстежують сапери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на військовому складі під Ачинському через попадання блискавки сталися вибухи. Раніше вибухи в Ачинську також були зафіксовані 5 серпня.