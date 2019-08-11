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Вибухи на складі в РФ: кількість постраждалих досягла 30

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 12:16
Вибухи на складі в РФ: кількість постраждалих досягла 30
Фото: вибух під Ачинськом (з відкритих джерел)

Вибухи на військовому складі сталися 5 та 9 серпня

У Росії уточнили кількість постраждалих в результаті двох серій вибухів на військовому складі поблизу Ачинська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, за даними неназваного представника екстрених служб Красноярського краю, в результаті вибухів на військовому складі 5 та 9 серпня постраждали 30 осіб. Крім того, ще одна людина загинула.

"За уточненими даними, через вибухи 5 та 9 серпня всього постраждала 31 людина, з них одна загинула", - зазначив представник.

Також таку кількість постраждалих називають і в регіональному відомстві з охорони здоров'я. За словами представників відомства, в результаті другої серії вибухів постраждали 17 осіб, а внаслідок першого - 14.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на військовому складі під російським Ачинськом, який стався 9 серпня, постраждали 12 осіб. Четверо були госпіталізовані з травмами середнього ступеню тяжкості.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня в Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одному з військових складів, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали дев'ять осіб. Пізніше в СК РФ підтвердили інформацію про одного загиблого в результаті НП.

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