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У Львівській області на подвір'ї будинку пролунав вибух, є загиблий

Новость на русском → Львівська область , Середа 31 березня 2021 22:34
У Львівській області на подвір'ї будинку пролунав вибух, є загиблий Фото: у Львівській області на подвір'ї будинку пролунав вибух (lv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні у Львівській області на подвір’ї приватного будинку стався вибух, внаслідок якого загинула людина. Попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната "РГД-5".

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

“Сьогодні, 31 березня, о 17:15 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району стався вибух, внаслідок якого постраждала людина”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 47-річний місцевий мешканець. Чоловік від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою “самогубство” та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєвими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначені експертизи - правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше у Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.

Крім того, під Києвом в результаті вибуху загинула одна людина. За даними слідства, загиблий намагався підірвати свою знайому, однак вибухівка детонувала у нього в руках.

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