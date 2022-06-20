Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані
Фото: з початку війни загинули 323 дитини (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 909 дітей. Кількість жертв становить 323 дитини, а поранених - 586.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 173, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
За даними відомства, 19 червня в результаті обстрілу окупантами залізного Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.
При цьому в Ізюмському районі Харківської області двоє дітей отримали осколкові поранення під час купання у водоймі. У нього влучив снаряд, що здетонував.