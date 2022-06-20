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Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 08:52
Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані Фото: з початку війни загинули 323 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 909 дітей. Кількість жертв становить 323 дитини, а поранених - 586.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 173, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

За даними відомства, 19 червня в результаті обстрілу окупантами залізного Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.

При цьому в Ізюмському районі Харківської області двоє дітей отримали осколкові поранення під час купання у водоймі. У нього влучив снаряд, що здетонував.

Нагадаємо, Британія введе нові правила для в'їзду неповнолітніх громадян України.

Крім того, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

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