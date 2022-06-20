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Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

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Киев, Понедельник 20 июня 2022 08:52
Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные Фото: с начала войны погибли 323 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 909 детей. Число жертв составляет 323 ребенка, а раненых - 586.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 173, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

По данным ведомства, 19 июня в результате обстрела оккупантами Железного Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка.

При этом в Изюмском районе Харьковской области двое детей получили осколочные ранения во время купания в водоеме. В него попал сдетонировавший снаряд.

Напомним, Британия введет новые правила для въезда несовершеннолетних граждан Украины.

Кроме того, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

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