Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців, - The Times

Уряд Британії встановить нові правила для в'їзду в країну неповнолітніх громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням журналіста на The Times.

Варто зауважити, що раніше особам молодше 18 років було заборонено в'їзд до Великобританії без батьків або опікунів.

"Нова зміна правил дозволить сотням дітей і підлітків-біженців в'їхати до Великобританії", - зазначають у The Times.

Зазначається, що згідно з новим рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в'їхати до Британії без супроводу.

Нагадаємо, раніше Верховна рада ратифікувала угоду про скасування ввізного мита та тарифних квот у двосторонній торгівлі між Україною та Великобританією.

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