Кількість постраждалих через циклон в Африці наближається до 2 млн

Фото: циклон в Африці (twitter com AfricaFactsZone)

Циклон "Ідай" минулого тижня обрушився на портове місто Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину

В результаті удару тропічного циклону "Ідай" в Африці кількість постраждалих зросла до 1,85 млн людей. Про це повідомляє Reuters.

Також в результат удару циклону загинули 761 людей. Повінь у Мозамбіку забрала життя 446 людей, в Зімбабве загинуло 259 людей, в Малаві - 56.

РБК-Україна повідомляло, що циклон "Ідай" минулого тижня обрушився на портове місто Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину (105 миль у годину), а потім перемістився вглиб материка в Зімбабве і Малаві, затопивши населення і спустошивши будинки.

У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) зазначено, що масштаби збитку, нанесеного циклоном Идай, який налетів на мозамбіцька місто Бейра, колосальні і жахливі. У документі наголошується, що 90% міста з населенням понад 500 тисяч людей та його околиць були "пошкоджені або зруйновані".

Також через сильні повенені в Афганістані загинули щонайменше 20 людей. Повені затопили до 2 тисяч будинків. Також в результаті повеней близько 10 людей пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.