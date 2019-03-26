ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к 2 млн

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 12:48
Число пострадавших из-за циклона в Африке приближается к 2 млн
Фото: циклон в Африке (twitter com AfricaFactsZone)

Циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час

В результате удара тропического циклона "Идай" в Африке число пострадавших возросло к 1,85 млн человек. Об этом сообщает Reuters.

Также в результат удара циклона погибли 761 человек. Наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56.

РБК-Украина сообщало, что циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома. 

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные. В документе отмечается, что 90% города с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".

Также из-за сильных наводнений в Афганистанепогибли по меньшей мере 20 человек. Наводнения затопили до 2 тысяч домов. Также в результате наводнений около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдаков и Данд.

Число жертв циклона в Африке возросло до 732 В Мозамбике наводнение унесло жизни нескольких сотен людей
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Африкациклон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь