Кількість постраждалих в результаті отруєння в Черкасах виросла

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Отруїлись люди, які вживали напівфабрикати придбані у продуктовому магазині

У Черкасах напівфабрикатами отруїлись 12 людей, з них 5 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що отруїлись люди, які вживали напівфабрикати придбані у продуктовому магазині.

"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що в період з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 5 дітей), які вживали напівфабрикати придбані у магазині "Делікат плюс" м. Черкаси. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 9 постраждалих в результаті отруєння у Черкасах.

РБК-Україна писало, що у Львівській області було госпіталізовані 10 людей унаслідок отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина. При цьому, що стало причиною отруєння поки невідомо. Повідомляється, що на даний момент проводяться лабораторні дослідження продуктів харчування.

Також повідомлялося, що в кінці серпня у Львівській області сталася масове отруєння дітей. Постраждалі могли отруїтися у відпочинковому таборі.