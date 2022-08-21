Кількість постраждалих в результаті обстрілу Вознесенска зросла

"Відомо, що поранення отримали 14 осіб, серед яких троє дітей. У лікарняних закладах перебувають троє дорослих і двоє дітей", - повідомив він.

Оперативне командування "Південь" з'ясувало, що удар по Вознесенску був нанесений ракетою "Калібр".

Кім додав, що в результаті попадання в п'ятиповерхівку пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обвалені балкони, вибиті шибки і вікна. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі.