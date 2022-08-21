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Кількість постраждалих в результаті обстрілу Вознесенска зросла

Фото: Кількість постраждалих в результаті обстрілу Вознесенска зросла (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість постраждалих в результаті обстрілу окупантами Вознесенска Миколаївської області зросла до 14 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.

"Відомо, що поранення отримали 14 осіб, серед яких троє дітей. У лікарняних закладах перебувають троє дорослих і двоє дітей", - повідомив він.

Оперативне командування "Південь" з'ясувало, що удар по Вознесенску був нанесений ракетою "Калібр".

Кім додав, що в результаті попадання в п'ятиповерхівку пошкоджені конструктивні елементи з першого по п'ятий поверх, обвалені балкони, вибиті шибки і вікна. Також пошкоджено близько п'яти одноповерхових будинків.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у Вознесенську прогримів вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку.

В результаті удару пошкоджено 2 під'їзди, а також розташовані поруч приватні будинки і автомобілі.

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