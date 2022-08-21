Число пострадавших в результате обстрела Вознесенска возросло

"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", - сообщил он.

Оперативное командование "Юг" выяснило, что удар по Вознесенску был нанесен ракетой "Калибр".

Ким добавил, что в результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили.