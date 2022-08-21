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Число пострадавших в результате обстрела Вознесенска возросло

Фото: Число пострадавших в результате обстрела Вознесенска возросло (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Число пострадавших в результате обстрела оккупантами Вознесенска Николаевской области возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Известно, что ранения получили 14 человек, среди которых трое детей. В больничных учреждениях находятся трое взрослых и двое детей", - сообщил он.

Оперативное командование "Юг" выяснило, что удар по Вознесенску был нанесен ракетой "Калибр".

Ким добавил, что в результате попадания в пятиэтажку повреждены конструктивные элементы с первого по пятый этаж, обрушены балконы, выбиты стекла и окна. Также повреждено около пяти одноэтажных домов.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги в Вознесенске прогремел взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетой по пятиэтажному жилому дому.

В результате удара повреждены 2 подъезда, а также расположенные рядом частные дома и автомобили.

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