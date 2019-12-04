Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Одесі наближається до 20

Кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі зросла до 18, ще одна людина померла в лікарні. Про це повідомляє видання "Думская".

Видання пише, що серед постраждалих семеро неповнолітніх. Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі банку.

Повідомляється, що площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

"Наразі до гасіння залучено 70 чол. особового складу та 18 од. техніки", - йдеться в офіційному повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У прес-службі поліції Одеси повідомляють, що правоохоронці забезпечують відвід транспорту та людей.

Раніше повідомлялось, що в результаті пожежі в Одесі загинула одна з постраждалих. Померла одна з викладачів.

Нагадаємо, сьогодні з ранку в Одесі горить Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники повідомили, що існує загроза поширення вогню. Втім, рятувальники повідомили про завершення роботи з евакуації людей.

За словами лікарів швидкої допомоги, люди вистрибували з вікон палаючого будинку. Гасіння ускладнюється очеретяними перекриттями, через які дуже швидко поширюється вогонь. Тому пожежа досі не локалізована.