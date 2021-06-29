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Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні збільшилася

Автор: Наталья Скороход

Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні побільшати. У "швидкій" повідомили, що надали допомогу вже шести людям, а не двом.

Про це повідомляє Sky News.

Служба швидкої допомоги Лондона заявила, що надала допомогу шести пацієнтам на місці події і доставила одного з них в лікарню після розгортання спеціальних груп реагування.

Лондонська пожежна служба повідомила, що для нейтралізації пожежі біля станції метро "Elephant and Castle" на південному сході Лондона їм знадобилося 100 рятувальників і 15 пожежних машин. Три комерційних приміщення в залізничних склепіннях повністю горіли, також згоріли шість вагонів і телефонна будка.

О 16: 00 пожежу вдалося взяти під контроль, але пожежники залишилися, щоб загасити невеликі загоряння. Причина пожежі досі невідома і з'ясовується.

Поліція Лондона повідомляє, що дим йшов від вокзалу, а не від станції метро. Потяги Northern Line не зупинялися на деякий час, а послуги Thameslink були заблоковані.

Людей закликали уникати цієї зони і закрити всі двері і вікна. Станція метро і прилеглі будівлі евакуйовані.

Нагадаємо, в Лондоні сталася сильна пожежа біля станції метро. Свідки повідомили, що бачили великий вибух спочатку у вигляді величезної вогняної кулі.

Також повідомлялося, що спочатку пожежі в Лондоні постраждали дві людини. Пожежу майже вдалося загасити.

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