Кількість постраждалих від пожежі в Лондоні збільшилася

Служба швидкої допомоги Лондона заявила, що надала допомогу шести пацієнтам на місці події і доставила одного з них в лікарню після розгортання спеціальних груп реагування.

Лондонська пожежна служба повідомила, що для нейтралізації пожежі біля станції метро "Elephant and Castle" на південному сході Лондона їм знадобилося 100 рятувальників і 15 пожежних машин. Три комерційних приміщення в залізничних склепіннях повністю горіли, також згоріли шість вагонів і телефонна будка.

О 16: 00 пожежу вдалося взяти під контроль, але пожежники залишилися, щоб загасити невеликі загоряння. Причина пожежі досі невідома і з'ясовується.

Поліція Лондона повідомляє, що дим йшов від вокзалу, а не від станції метро. Потяги Northern Line не зупинялися на деякий час, а послуги Thameslink були заблоковані.

Людей закликали уникати цієї зони і закрити всі двері і вікна. Станція метро і прилеглі будівлі евакуйовані.