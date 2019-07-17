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Кількість постраждалих через отруєння у Рівненській області зросла

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 09:20
Кількість постраждалих через отруєння у Рівненській області зросла
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У лікарні наразі знаходяться 58 людей

Кількість постраждалих через отруєння у Рівненській області зросла до 58 людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 17 липня до лікарні госпіталізовано 58 людей, з них 13 дітей. Постраждалі знаходяться в інфекційному відділенні Кременецької ЦРЛ (центральної районної лікарні) Тернопільської області.

РБК-Україна писало вчора про 39 постраждалих через отруєння у Рівненській області. Як відомо, люди отруїлись на весіллі у кафе "Гурман", що знаходиться у смт Мізоч.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера. Зазначимо, 13 липня у медичних закладах після масового отруєння у санаторії у селищі Сергіївка перебували 32 людини, серед яких 30 дітей.

Пізніше медики повідомили, що причиною масового отруєння в дитячому санаторії "Медик-2" в Білгород-Дністровському районі було порушення санітарного стану та вимог до готування їжі.

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Новини України отруєнняРівненська область
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