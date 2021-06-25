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Кількість постраждалих після потужного торнадо в Чехії зросла вдвічі

Автор: Артур Родивилов

Торнадо в Чехії зруйнував сім сіл і місто Годонін недалеко від кордонів з Австрією та Словаччиною. Постраждали близько 300 осіб.

Про це повідомляє "Чеське телебачення".

Торнадо досягав 3-4 ступеня з п'яти. Також йшов град розміром до 10 см. У селах і місті триває розбір завалів - під ними досі є люди. На місці працюють рятувальники і медики з Чехії, Австрії та Словаччини, оголошена надзвичайна ситуація.

Через дерева, що впали, і стовпи ЛЕП на швидкісній магістралі Прага-Братислава утворився затор близько 50 км. Без електрики залишаються близько 120 тис.сімей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 150 постраждалих. Чеська армія була перекинута в зону лиха.

Нещодавно Японією пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.

Раніше повідомлялося, що торнадо звалився на Північну Кароліну.

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