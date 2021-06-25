Кількість постраждалих після потужного торнадо в Чехії зросла вдвічі

Торнадо в Чехії зруйнував сім сіл і місто Годонін недалеко від кордонів з Австрією та Словаччиною. Постраждали близько 300 осіб.

Торнадо досягав 3-4 ступеня з п'яти. Також йшов град розміром до 10 см. У селах і місті триває розбір завалів - під ними досі є люди. На місці працюють рятувальники і медики з Чехії, Австрії та Словаччини, оголошена надзвичайна ситуація.

Через дерева, що впали, і стовпи ЛЕП на швидкісній магістралі Прага-Братислава утворився затор близько 50 км. Без електрики залишаються близько 120 тис.сімей.