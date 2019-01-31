Кількість постраждалих у ДТП на трасі Одеса-Ізмаїл зросла до 13

Фото: місце події (bessarabiainform.com)

Одна жінка загинула

Кількість постраждалих внаслідок зіткнення автомобіля та маршрутного таксі на трасі Одеса-Ізмаїл зросла до 13. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

Повідомляється, що одна жінка - пасажирка маршрутного таксі - загинула.

Як відомо, 31 січня у Одеській області поблизу села Миколаївка на трасі Одеса-Ізмаїл сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та маршрутного таксі.

Нагадаємо, під час дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, яка сталася ввечері 29 січня, загинули двоє працівники поліції. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Нова Долина Овідіопольського району.

РБК-Україна писало, що на початку січня в Київській області при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини. Зокрема, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Відзначимо, 1 січня у Миколаївській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані.