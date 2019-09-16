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Кількість постраждалих дітей через отруєння у Вінницькій області зросла

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 08:22
Кількість постраждалих дітей через отруєння у Вінницькій області зросла
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Постраждалі в результаті отруєння у Вінницькій області діагноз - гострий гастроентероколіт

Кількість постраждалих дітей в результаті отруєння у школі у Вінницькій області зросла до 16, крім того госпіталізовані ще 5 дорослих. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Постраждалі мають діагноз гострий гастроентероколіт.

"Станом на 7 год. 16 вересня в інфекційному відділені Козятинської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт знаходиться на лікуванні 21 особа (з них 16 дітей), які вживали їжу в шкільній їдальні ЗОШ № 2 м. Козятин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, масове отруєння дітей у Вінницькій області сталось 14 вересня. Тоді повідомлялось, що постраждали 15 учнів та 5 працівників школи. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України, а саме порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах сталося масове отруєння з симптомами кишкової інфекції. До інфекційного відділення лікарні госпіталізували 9 осіб, у тому числі 5 дітей віком до 17 років. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція середнього ступеню важкості.

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