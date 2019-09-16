Число пострадавших детей из-за отравления в Винницкой области выросло

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У пострадавших в результате отравления в Винницкой области диагноз - острый гастроэнтероколит

Число пострадавших детей в результате отравления в школе в Винницкой области выросло до 16, кроме того, госпитализированы еще 5 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У пострадавших диагноз - острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 7 ч. 16 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин", - говорится в сообщении.

Напомним, массовое отравление детей в Винницкой области произошло 14 сентября. Тогда сообщалось, что пострадали 15 учащихся и 5 работников школы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление с симптомами кишечной инфекции. В инфекционное отделение больницы госпитализировали 9 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет. Предварительный диагноз: острая кишечная инфекция средней степени тяжести.