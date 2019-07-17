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Кількість постраждалих дітей через отруєння в Криму зросла

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 13:52
Кількість постраждалих дітей через отруєння в Криму зросла
Ілюстративне фото (stan.kz)

В окупованій Євпаторії отруїлися 54 людини

В окупованій Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізували 49 дітей, а також п'ятьох співробітників табору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Крим.Реалії".

За словами "заступника голови" окупаційної адміністрації Євпаторії Вадима Батюка, в місті створено оперативний штаб, який він очолює. Також Батюк повідомив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці у середу фахівці Роспотребнадзора взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.

Також, представник окупаційної влади додав, що діти в таборі переведені на сухий пайок, введений режим карантину.

“Є два моменти: це вірусна історія і харчове отруєння. Але сьогодні хотілося б робити поспішних висновків", - додав Батюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 липня в окупованій Євпаторії госпіталізували 40 дітей з табору "Лучистый" з легким і середнім отруєнням.

Крім того, у Рівненській області сталося масове отруєння людей. В смт Мізоч (Рівненська область) на весіллі в кафе отруїлися 58 осіб, з них 13 дітей. Постраждалі перебувають в інфекційному відділенні Кременецької ЦРЛ (центральної районної лікарні) Тернопільської області.

Понад 40 людей госпіталізовано після отруєння в дитячому таборі в Криму
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