Понад 40 людей госпіталізовано після отруєння в дитячому таборі в Криму

Стан в основному легкий і середній

В окупованому Криму більше 40 дітей і дорослих були госпіталізовані з табору "Променистий" в Євпаторії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що стан постраждалих в основному легкий і середній. До лікарні з отруєнням потрапили діти і вожаті. За словами представника Євпаторійської міської дитячої клінічної лікарні, загрози для життя госпіталізованих дітей немає.

У свою чергу, начальник табору Ренат Каюмов спростував повідомлення про госпіталізацію. Він заявив, що всі діти знаходяться в таборі та їх поклали спати. За його словами, дітей відвезли до лікарні, але незабаром відправили назад в табір. Причина отруєння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що медики встановили причини масового отруєння дітей в Сергіївці (Одеська область), яке відбулося 11 липня. Причиною було порушення санітарного стану та вимог до приготування їжі.

РБК-Україна писало, що в смт Мізоч (Рівненська область) на весіллі в кафе отруїлися 39 осіб, з них 8 дітей.