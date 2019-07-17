Число пострадавших детей из-за отравления в Крыму возросло

Иллюстративное фото (stan.kz)

В оккупированной Евпатории отравились 54 человека

В оккупированной Евпатории с признаками пищевого отравления госпитилизировали 49 детей, а также пятерых сотрудников лагеря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Крым.Реалии”.

По словам "заместителя главы" оккупационной администрации Евпатории Вадима Батюка, в городе создан оперативный штаб, который он же возглавляет. Также Батюк сообщил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

Также, представитель оккупационных властей добавил, что дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

“Есть два момента: это вирусная история и пищевое отравление. Но сегодня хотелось бы делать поспешных выводов”, - добавил Батюк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля в оккупированной Евпатории госпитализровали 40 детей из лагеря “Лучистый” с легким и средним отравлением.

Кроме того, в Ровенской области произошло массовое отравление людей. В пгт Мизоч (Ровенская область) на свадьбе в кафе отравились 58 человек из них 13 детей. Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Кременецкой ЦРБ (центральной районной больницы) Тернопольской области.