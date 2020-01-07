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Іран оголосив армію США і Пентагон "терористичними організаціями"

Новини » Політика     07.01.2020 - 10:50
Іран оголосив армію США і Пентагон "терористичними організаціями"
Фото: парламент Ірану (wikipedia.org)

Тегеран зарахував до списку "терористів" причетних до вбивства генерала Сулеймані

Після вбивства генерала Касема Сулеймані парламент Ірану ухвалив закон, згідно з яким армію США і Пентагон визнано "терористичними організаціями". Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Повідомляється, що до списку "терористів" потрапили всі представники армії США, а також пов'язані з Пентагоном компанії, причетні до вбивства Сулеймані. До цього Тегеран визнавав "терористичною організацією" тільки Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За словами спікера Меджлісу Ірану Алі Ларіджані, в даний список зараховані "всі члени Пентагону, командири, агенти та інші особи, відповідальні за загибель генерала Сулеймані".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готує удар по силам США у відповідь на вбивство Сулеймані.

Сулеймані було ліквідовано в результаті авіаудару ВПС США 3 січня 2020 року, ракети вразили ціль під час від'їзду машин з території аеропорту Багдада, куди він прибув на літаку з Сирії. В результаті американської спецоперації загалом загинули вісім осіб.

За даними американських ЗМІ, наказ на ліквідацію іранського генерала віддав президент Дональд Трамп після атаки на базу США в Іраку.

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