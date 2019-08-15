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Кількість потерпілих в аварійній посадці літака в РФ перевищило 70 осіб

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 19:08
Кількість потерпілих в аварійній посадці літака в РФ перевищило 70 осіб
Фото: екстрена посадка літака в РФ (twitter.com artemiyplk)

Серед постраждалих - 19 дітей

Кількість постраждалих в результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї зросла до 74 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, серед постраждалих - 19 дітей.

"Одна людина госпіталізована. Решта відмовилися від госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з загоревшимся двигуном, який прямував в Крим. На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні в Російській Федерації літак компанії "Північний вітер" вночі не зміг вилетіти в Єреван з аеропорту Шереметьєво (Москва) через задимлення, в результаті евакуації постраждали вісім пасажирів.

Підкреслимо, в травні в російському Шереметьєво при пожежу літака Sukhoi Superjet 100 в результаті аварійної посадки загинула 41 людина з 78 знаходилися на борту.

Пасажири Airbus А321 зняли відео аварійної посадки літака Число постраждалих в аварійній посадці літака в РФ перевищило 20 осіб
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