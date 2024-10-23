Во львовском вузе разгорелся языковой скандал из-за российских видео на лекции: детали

Недавно в Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского возникла конфликтная ситуация во время лекции. Это было уже третье занятие, на котором преподавательница решила продемонстрировать учебные видео, имеющие российское происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЛГУФК имени Ивана Боберского.

Перед показом она спросила студентов их мнение по поводу использования таких материалов. Один из студентов поддержал инициативу, но большинство высказались против, и часть студентов покинули занятие в Zoom в знак протеста.

Студенты, которые остались на лекции, попросили преподавательницу выключить звук видео или озвучить его своими словами, аргументируя это тем, что использование русскоязычных ресурсов может нарушать Закон о высшем образовании Украины. Кроме того, они поставили под сомнение целесообразность такого материала в контексте "инновационных технологий в физической терапии".

Видео: Олег Лукренко, обнародовавший предоставленные студентами видео

В ответ преподаватель предложила студентам самостоятельно выключить звук, а также выразила мнение, что физиотерапевты могут работать как с пациентами, так и с клиентами, поэтому необходимо "шире" смотреть на сферу деятельности.

После занятия студенты выразили просьбу в будущем обеспечить перевод лекционных материалов.

"В ответ Лужная М.Я. предложила сделать это самостоятельно, аргументируя тем, что студенты должны владеть английским, так как они сдают вступительные экзамены, и других проблем с переводом и использованием ресурсов она не видит,"- написал на странице Facebook студент Святослав Яримович.

Этот вопрос мог быть решен путем обращения в деканат, однако студенты выбрали публичный путь. Реакция университета была быстрой: уже на следующий день инициативная группа студентов встретилась с ректором, после чего была создана комиссия для рассмотрения ситуации.

Вскоре состоялось открытое заседание кафедры терапии и реабилитации с участием ректората и представителей студенчества, где был рассмотрен вопрос нарушения Закона о высшем образовании со стороны доцента.

После обсуждения комиссия приняла решение отстранить Лужную М.Я. от выполнения служебных обязанностей на период расследования.