Кількість загиблих під час вибуху в Каїрі зросла

Принаймні 19 людей загинули, не менше 30 отримали поранення під час вибуху в Каїрі біля онкологічного центру. Про це повідомляє DW.

За даними єгипетського МОЗ, вибух стався в результаті ДТП за участю декількох автомобілів. Повідомляється, що його наслідком став велика пожежа.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати балон з киснем, який розірвався, проте неясно, чи перебував він всередині будівлі чи зовні. Поліція поки не повідомляє про причини вибуху - генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.

Раніше РБК-Україна писало про 17 загиблих під час вибуху в Каіре. За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух також завдав шкоди об'єктам всередині інституту. Інститут був евакуйований, а пацієнти переведені в лікарню Аль-Муніра.

Нагадаємо, в липні в Каїрі зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 осіб. Також постраждали 10 осіб. Причини ДТП невідомі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заході Афганістану через підрив автобуса на придорожній міні загинули 34 людини, ще 17 осіб отримали поранення. Вибух стався на території повіту Бала булук, поблизу селища ААБ-Хорма, провінції Фарах на трасі Кабул - Герат - Кандагар.