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В Афганістані в результаті підриву на міні автобуса загинули 34 людини

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 09:48
В Афганістані в результаті підриву на міні автобуса загинули 34 людини
Фото (tolonews.com)

Ще 17 людей отримали поранення

На заході Афганістану через підриву автобуса на придорожній міні загинули 34 людини, ще 17 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибух стався в середу вранці на території повіту Бала Булук, поблизу селища Ааб-Хорма, провінції Фарах на трасі Кабул - Герат - Кандагар.

Повідомляється, що серед загиблих є жінки і діти.

Нагадаємо, раніше на півдні Афганістану, в місті Кандагар стався вибух біля будівлі поліції, в результаті якого дев'ять людей загинули. 60 осіб отримали поранення. За інформацією місцевої поліції, перед будівлею управління вибухнув автомобіль. Крім того, після вибуху були чутні звуки стрілянини. Радикальний рух "Талібан" узяв на себе відповідальність за вибух.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті нападу бойовиків на готель в провінції Бадгиз на сході Афганістану загинули щонайменше 8 осіб.

Також в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану були вбиті 19 осіб, в тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків.

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