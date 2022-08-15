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Кількість загиблих під час вибуху в Єревані збільшилася

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Єреван, Понеділок 15 серпня 2022 05:48
Кількість загиблих під час вибуху в Єревані збільшилася Фото: кількість загиблих під час вибуху в Єревані збільшилася (скрін відео)
Автор: Артур Родивилов

Кількість загиблих під час вибуху в торговому центрі в Єревані досягла п'яти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МНС Вірменії.

56 постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

У МНС додали, що розбір завалів торгового центру ще триває.

Нагадавши, у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу".

Станом на вечір неділі було відомо про двох загиблих.

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