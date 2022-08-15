Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось

Число погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении .

56 пострадали, 16 человек считаются пропавшими без вести.

В МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра еще продолжается.

Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".

По состоянию на вечер воскресенья было известно о двух погибших.

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