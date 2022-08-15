Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось
Фото: Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось (скрин видео)
Число погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло пяти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
56 пострадали, 16 человек считаются пропавшими без вести.
В МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра еще продолжается.
Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".
По состоянию на вечер воскресенья было известно о двух погибших.
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