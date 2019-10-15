Кількість загиблих через тайфун в Японії істотно зросла

Фото: тайфун в Японії (twitter.com/my_amigouk/)

Найбільш сильно постраждала префектура Фукусіма

Кількість загиблих в результаті тайфуну "Хагібіс", який обрушився на Японію, зросла до 66 людей. Про це повідомляє телекомпанія NHK з посиланням на дані місцевої влади.

Найбільш сильно постраждала префектура Фукусіма на північному сході Японії, там загинули 25 людей.

"Хагібіс" приніс сильні вітри і зливи, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів. Дамби прорвалися приблизно на 50 з них, що викликало повені на великих територіях. Більше 10 тисяч будинків були пошкоджені. Сильний дощ також викликав близько 140 зсувів по всій країні. Метеорологи повідомили, що в багатьох районах протягом двох днів випало до 40% щорічної норми опадів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про 37 загиблих.

Зазначимо, на Японію в суботу, 12 жовтня, обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який викликав сильні зливи та повені. Швидкість вітру досягала 162 км/год з поривами швидкістю 216 км/год.

РБК-Україна писало, що департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України дав рекомендації українським громадянам в Японії через наближення тайфуну "Хагібіс".