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Тайфун у Японії забрав життя майже 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 09:17
Тайфун у Японії забрав життя майже 40 осіб
Фото: наслідки тайфуну в Японії (скрін відео)

Ще 13 людей вважаються зниклими безвісти

В результаті потужного тайфуну "Хагібіс", який на вихідних обрушився на Японію, загинули майже 40 осіб, ще понад 10 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ТBS.

Як повідомляється, жертвами тайфуну "Хагібіс", який обрушився на центральні та східні регіони Японії, стали 37 людей. Щонайменше 13 людей вважаються зниклими безвісти та майже 200 постраждали в результаті стихії.

Зазначається, що у постраждалих від стихії районах рятувальники та військові почали відновлювати інфраструктуру. У Токіо та сусідніх японських префектурах залишаються знеструмленими понад 50 тис. будинків. Ще у понад 130 тис. квартир та будинків відсутнє водопостачання.

Крім того, впродовж дня планують відновити роботу залізничного транспорту, в тому числі швидкісних експресів. Однак деякі ділянки автомобільних доріг досі залишаються перекритими. Аеропорти Токіо "Наріта" та "Ханеда" сьогодні працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Токіо в результаті тайфуну "Хагібіс" затонув вантажний корабель, який йшов під прапором Панами. Жертвами інциденту стали двоє членів екіпажу, ще шестеро вважаються зниклими безвісти. Четверо членів екіпажу корабля були врятовані.

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