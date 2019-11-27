В Албанії оголошено надзвичайний стан

Фото: землетрус в Албанії (twitter.com TeamAlbanians)

В результаті землетрусу в Албанії загинули 25 людей

Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 25, оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє видання Ansa.

Минулої ночі двоє, які перебували у лікарні, померли в результаті отриманих травм. Більше 600 поранених. Сьогодні в пам'ять про загиблих оголошено національний траур.

Уряд Албанії сьогодні оголосив надзвичайний стан в Тирані і Дураццо . Прем'єр-міністр Еді Рама пояснив, що захід триватиме протягом 30 днів.

Раніше повідомлялося про 23 загиблих в результаті землетрусу. Також повідомлялося, що в країні стався ще один землетрус силою 5 балів.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. В результаті землетрусу поблизу від міста Дуррес зруйнувалися кілька будівель. Поштовхи відчувалися в столиці країни Тирані. Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.