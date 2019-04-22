Число загиблих в результаті вибухів на Шрі-Ланці перевищило 260 людей

В результаті серії вибухів на Шрі-Ланці в церквах число загиблих зросло до 262 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ланкійський новинний портал News 1st.

Відзначається, що ще щонайменше 452 людини поранені. Вибухи прогриміли в неділю, 21 квітня, під час пасхальних служб у церквах.

Також були вибухи в готелях і біля столичного зоопарку та в районі Дематагода. На даний момент жодна з екстремістських угруповань не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, міністр оборони Шрі-Ланки Руван Виєварден повідомив, що були встановлені особи, які скоїли серію вибухів на Шрі-Ланці. Учасники терористичних атак незабаром будуть узяті під варту, а влада країни щодо них вчинить всі необхідні дії.

Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося 8 вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо.