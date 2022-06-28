Кількість загиблих в результаті удару по ТЦ в Кременчуці знову зросла

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по торгово-розважальному центру в Кременчуці зросла до 20. При цьому 59 осіб постраждали.
Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Саме тоді, коли там перебували понад 1 000 осіб. Вже відомо про понад 20 загиблих і 59 поранених, з яких 25 госпіталізовані", - заявив він.
Тимошенко повідомив, що є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли бути в ТЦ під час обстрілу.
Пошуки на місці обстрілу тривають.
Нагадаємо, вчора російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.
За словами глави МВС Дениса Монастирського, вже відомі імена льотчиків, які здійснили ракетний обстріл.