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Кількість загиблих в результаті удару по ТЦ в Кременчуці знову зросла

Фото: кількість загиблих в результаті удару по ТЦ в Кременчуці зросла до 20 (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по торгово-розважальному центру в Кременчуці зросла до 20. При цьому 59 осіб постраждали.

Про це заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Саме тоді, коли там перебували понад 1 000 осіб. Вже відомо про понад 20 загиблих і 59 поранених, з яких 25 госпіталізовані", - заявив він.

Тимошенко повідомив, що є понад 40 заяв від родичів про зниклих безвісти, які могли бути в ТЦ під час обстрілу.

Пошуки на місці обстрілу тривають.

Нагадаємо, вчора російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.

За словами глави МВС Дениса Монастирського, вже відомі імена льотчиків, які здійснили ракетний обстріл.

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