Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросла до 14

Фото: обвал будинку у Стамбулі (ntv.com.tr)

В результаті обвалу постраждали 14 людей

Кількість загиблих в результаті обвалу восьмиповерхового будинку в Стамбулі (Турція) зросла до 14. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Місцева влада повідомила, що в результаті обвалу постраждали 14 людей. Раніше зазначалось, що в будинку могли знаходитись до 30 людей.

Як відомо, в Стамбулі 6 лютого обвалився житловий будинок. В ньому офіційно значилося 14 квартир, у яких проживали 43 людини. Також у підвалі будинку розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб. За останніми даними були врятовані семеро людей.

Також РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

Нагадаємо, 19 січня, у центрі міста Лондондеррі (Північна Ірландія) біля будівлі суду в суботу стався вибух. Міська поліція, опублікувала фотографію палаючого автомобіля, підозрювала, що він міг бути заміновано.

РБК-Україна писало, що в жовтні на північно-заході Лондона стався вибух у житловому будинку, в результаті інциденту загинула жінка. В результаті обвалилася частина будівлі, після чого виникла пожежа.