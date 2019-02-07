Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросла до 10

В результаті обвалу 13 людей постраждали

Количество погибших в результате обвала восьмиэтажного дома в Стамбуле (Турция) возросло до 10. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

В результате обрушения 13 человек пострадали. Трое из них находятся в реанимации.

Напомним, 6 февраля в районе Малтепе в Стамбуле обрушился восьмиэтажный дом. Обрушение произошло в районе Малтепе. Сначала сообщали, что из-под обломков извлекли живую женщину, она госпитализирована. Вообще в доме находились до 30 человек. Были спасены семь человек.

Позже РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.

Ранее, 19 января, в центре города Лондондерри (Северная Ирландия) у здания суда в субботу произошел взрыв. Городская полиция опубликовала фотографию горящего автомобиля, подозревала, что он мог быть заминирован.

РБК-Украина писало, что в октябре на северо-западе Лондона произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар.