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Кількість жертв в результаті обвалення будівлі в Стамбулі зросла

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 20:53
Кількість жертв в результаті обвалення будівлі в Стамбулі зросла
Фото: місце обвалення будівлі (ntv.com.tr)

Кількість жертв зросла до двох

З-під завалів восьмиповерхової будівлі, що обрушився в районі Картал в Стамбулі, врятували шістьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Повідомляється, що кількість жертв зросла до двох. Пошуки постраждалих тривають. Як наголошується, в будівлі могли перебувати до 30 осіб.

На місце події прибули спікер національних зборів Туреччини Біналі Йилдирим, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Нагадаємо, 6 лютого в районі Малтепе в Стамбулі обрушився восьмиповерховий будинок. Повідомлялося, що з-під уламків витягли живу жінку, її госпіталізували.

Пізніше РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

Відзначимо, раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.

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