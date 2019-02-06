Кількість жертв в результаті обвалення будівлі в Стамбулі зросла

Фото: місце обвалення будівлі (ntv.com.tr)

Кількість жертв зросла до двох

З-під завалів восьмиповерхової будівлі, що обрушився в районі Картал в Стамбулі, врятували шістьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Повідомляється, що кількість жертв зросла до двох. Пошуки постраждалих тривають. Як наголошується, в будівлі могли перебувати до 30 осіб.

На місце події прибули спікер національних зборів Туреччини Біналі Йилдирим, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

Нагадаємо, 6 лютого в районі Малтепе в Стамбулі обрушився восьмиповерховий будинок. Повідомлялося, що з-під уламків витягли живу жінку, її госпіталізували.

Пізніше РБК-Україна опублікувало відео з місця події, на якому видно, як будівля руйнується, після чого в повітря піднімається пил, а перехожі починають розбігатися.

Відзначимо, раніше в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. Ресторан знаходиться недалеко від консульства США. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Інформації про постраждалих немає.