Число загиблих через повінь в Індонезії зросло

Рятувальникам дуже важко потрапити до віддалених районів провінції через заблоковані дороги й повалені дерева

Число погибших в результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа возросло до 73 человек. Об этом сообщает издание BBC.

При этом разыскивают еще 60 человек.

"В результате наводнения в восточной индонезийской провинции Папуа погибли по меньшей мере 73 человека, еще 60 человек ищут", - отмечает издание.

Указано, что спасателям очень трудно попасть в районы провинции, ведь из-за оползня были заблокированы дороги и повалены деревья.

Сообщается, что в результате наводнения повреждены два моста и более 100 домов, а более четырех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям Индонезии сообщили, что наибольшее количество погибших, 51 человек, было обнаружено в городе Сентани.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв наводнения в Индонезии, которое было вызвано сильным ливнем, составляет 64 человека. Правоохранители пытаются идентифицировать тела погибших.

Как писало РБК-Украина ранее, в результате паводков, вызванных ливнями, в городе Сентана провинции Папуа в Индонезии погибли 46 человек. В полиции отмечали, что число погибших может возрасти, поскольку процесс эвакуации жертв и поиски пострадавших все еще продолжаются.

Добавим, недавно в индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 5.3. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км. Данных о жертвах не поступало.