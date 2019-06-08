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У Пакистані стався вибух, загинули військові

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 10:28
У Пакистані стався вибух, загинули військові
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Щонайменше 4 військових загинуло

В результаті вибуху в регіоні Північний Вазиристан на північному заході Пакистану загинуло четверо військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Geo TV.

Як повідомляється, у провінції Хайбер-Пахтунхва терористи підірвали автомобіль з військовослужбовцями. В результаті вибуху щонайменше четверо військовослужбовців загинуло та 4 отримали поранення.

"Три офіцери та солдат загинули, ще четверо солдатів отримали поранення", - повідомили в прес-службі армії Пакистану.

Зазначається, що за останній місяць у Пакистані внаслідок нападів терористів загалом були вбиті 10 працівників поліції та 35 силовиків отримали поранення.

Відповідальність за напад наразі не взяла на себе жодне терористичне угрупування.

Нагадаємо, раніше у Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів. В результаті серії терактів загинула одна людина, ще 17 осіб отримали поранення. Один з вибухових пристроїв був прикріплений на автобусі зі студентами педагогічного університету.

Крім того, у Сирії стався вибух замінованого автомобілю. Внаслідок вибуху в Аазазе загинули понад 10 людей, ще декілька десятків осіб отримали поранення. Вибух був найбільшим в Аазазе за кілька місяців, недалеко від кордону з Туреччиною.

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